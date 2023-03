Portes ouvertes à L’Atelier Estèque et Fritte de L’Isle Jourdain 1er et 2 avril 2023 Rencontre d’une Céramiste Potière Atelier Estèque et Fritte L'Isle-Jourdain Catégories d’Évènement: Gers

L'Isle-Jourdain

Portes ouvertes à L’Atelier Estèque et Fritte de L’Isle Jourdain 1er et 2 avril 2023 Rencontre d’une Céramiste Potière Atelier Estèque et Fritte, 1 avril 2023, L'Isle-Jourdain. Portes ouvertes à L’Atelier Estèque et Fritte de L’Isle Jourdain 1er et 2 avril 2023 Rencontre d’une Céramiste Potière 1 et 2 avril Atelier Estèque et Fritte Portes ouvertes à l’Atelier 1er et 2 avril de 10h à 18h Découverte d’un Métier d’Art !! Fabrication de sculptures ou autres objets de décoration en céramique et raku La matière première utilisée (différentes sortes de grès) (émail et fritte, couleurs , patines)

Les outils de sculpture et modelage

Four et matériel pour le Raku et l’émaillage

Démonstration de fabrication de petits objets en grès, et émaillage de pièces déjà cuites

Ateliers découverte pour petits et grands (de 14h à 16h) Atelier Estèque et Fritte 22 rue Edmond Michelet, L’isle Jourdain 32600 Gers L’Isle-Jourdain 32600 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://esteque-et-fritte.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/atelierestequeetfritte/ »}, {« type »: « email », « value »: « josiane.aumegeas@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0649982984 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Potier céramiste Josiane AUMEGEAS

