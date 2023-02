L’estampe dans tous ses états Atelier estampes Besse Catégories d’Évènement: Besse

L’estampe dans tous ses états Atelier estampes, 27 mars 2023, Besse. L’estampe dans tous ses états 27 mars – 2 avril Atelier estampes Atelier porte ouverte. Démonstration et initiation à la gravure Atelier estampes Besse 15140 Besse 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Atelier porte-ouverte

Entrée libre

Visite de l’atelier avec explications et démonstrations des techniques de gravure: gravure au burin , pointe sèche, monotype, gaufrage et impression sur presse taille douce (ouvert au public tous les apres-midi du 27 au 31 mars, de 14h à 19h, et les 1er et 2 avril 2023 de 10h à 18h).

Proposition d’ateliers:

-initiation à la gravure en pointe sèche

-initiation au gaufrage

-initiation au monotype

Atelier uniquement sur réservation, enfants et adultes, maximum 4 personnes (ouverture du 27 mars au 2 avril 2023 de 14h à 19h).

Participation financière:10€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Atelier gravure

