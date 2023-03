UN ESPRIT D’ART – 9ème Edition ATELIER ESPRIT CADRE Séné Catégories d’Évènement: Morbihan

UN ESPRIT D’ART – 9ème Edition ATELIER ESPRIT CADRE, 31 mars 2023, Séné. UN ESPRIT D’ART – 9ème Edition 31 mars – 2 avril ATELIER ESPRIT CADRE Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers, l’Atelier d’encadrement ESPRIT CADRE accueille 11 Artisans d’Art afin de découvrir leur savoir-faire et leurs diverses compétences.

Pour la 9ème édition d’un Esprit d’Art, venez échanger avec eux tout au long du week-end

Céramique : Atelier Terenko – Juliette LECUYER

Céramiste Raku : Gianbattista FERRAGLIO

Couture : Atelier Couture L’Imaginarium de PetitPoi – Gwenaëlle PIN

Ebénisterie : Art’ébèn – Hervé CORLOBE

Encadrement : Atelier Esprit Cadre – Yannick LE DEAN

Maroquinerie : Valérie TRANCHEVENT

Marqueterie : Serge BOYER

Objets en Papier / Origami : Corinna WEINHEIMER-ERITH

Sculpture Métal : Titi Sculpture Métal – Thierry JACQUES

Tapisserie d’Ameublement : Il était une Bergère… – Julie GUILLERME

ATELIER ESPRIT CADRE 56860 SENE 2 place des VOSGES Séné 56860 Morbihan Bretagne

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Artisan d’Art Encadrement Patrice Fitamant – Un Esprit d’Art

