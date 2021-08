Talence Médiathèque Castagnéra Gironde, Talence Atelier Espace Numérique Médiathèque Castagnéra Talence Catégories d’évènement: Gironde

du mercredi 1 septembre au dimanche 31 octobre à Médiathèque Castagnéra

L’espace numérique de Talence vous accueille sur deux sites, à la médiathèque Castagnéra et à la médiathèque de Thouars. Ouverte à tous les inscrits du réseau des médiathèques de la ville, accessible aux enfants seuls ou accompagnés (pour les moins de 10 ans), l’espace numérique met à votre disposition des ordinateurs équipés de casques audio, de webcams, et pourvus d’une connexion Internet haut débit, et vous propose de larges plages dédiées à la consultation libre, en présence d’un animateur pour répondre à vos questions. Des ateliers multimédias, programmés régulièrement, ont pour objectif de vous familiariser, en groupe, avec les outils informatiques, et de découvrir le potentiel des ressources numériques. Des postes dédiés à l’auto-formation vous permettront par ailleurs d’aborder, à votre rythme, l’apprentissage de langues, de réviser des notions scolaires ou encore de vous préparer à l’examen du permis de conduire. [Consulter le programme](https://www.talence.fr/wp-content/uploads/2021/08/Depliant-Espace-numérique-sept-com.pdf)

Sur inscription

L'espace numérique de Talence vous accueille sur deux sites, à la médiathèque Castagnéra et à la médiathèque de Thouars.

