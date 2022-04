ATELIER « Escargots à gogo » au Forum des Sciences pour les 2-7 ans Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

ATELIER « Escargots à gogo » au Forum des Sciences pour les 2-7 ans

du mardi 19 avril au vendredi 22 avril à Forum des Sciences, Villeneuve-d'Ascq.

Le Forum départemental des Sciences vous invite à **participer à une course ludique et pédagogique** sur les thèmes de l’environnement, un jeu de l’oie grandeur nature et plein de défis pour découvrir la nature, le développement durable et l’écologie. **Infos pratiques** **• Date :** du mardi 19 au vendredi 22 avril **• Horaire :** de 15h à 16h30 **• Public :** jeune public 2-7 ans **• Tarif :** 3 € **• Sur réservation :** 03 59 73 96 00 **•** [**Consultez le programme vacances scolaires d’avril**](https://bit.ly/3r2DV7e)

Forum des Sciences
1 Place de l'Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d'Ascq

