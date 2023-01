Atelier Escape Game seniors Audenge, 5 juin 2023, Audenge .

Atelier Escape Game seniors

Audenge Gironde

2023-06-05 10:00:00 – 2023-06-05 11:30:00

Audenge

Gironde

EUR L’Escape Game ou «jeu d’évasion», est un jeu de société grandeur nature.

Avec nous, vous êtes un agent secret à la retraite, mais votre directeur a besoin de vous…

Avec d’anciens collègues, vous disposez de 45 minutes pour résoudre une énigme.

Tous ensemble, vous allez voyager dans le temps, enquêter et découvrir les secrets d’un bon sommeil.

Préparez-vous à reprendre du service !

Cet atelier «Escape Game Seniors» est proposé par les caisses de retraite d’Aquitaine et les Associations Santé, Éducation, Prévention sur les Territoires (ASEPT).

Inscriptions possibles jusqu’à fin février auprès de l’ASEPT : 05 57 99 79 39

Atelier gratuit plus de 55 ans

