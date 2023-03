Porte ouverte de l’Atelier ERRIAPE Atelier ERRIAPE Launac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Porte ouverte de l’Atelier ERRIAPE Atelier ERRIAPE, 1 avril 2023, Launac. Porte ouverte de l’Atelier ERRIAPE 1 et 2 avril Atelier ERRIAPE Sculpteur, conservateur et restaurateur d’oeuvre d’art en pierre et en marbre à Launac. A 35 min de Toulouse, venez découvrir un atelier de sculpture spécialisé dans les plus beaux marbres d’Occitanie. David Léger travail la pierre depuis son plus jeune enfance et se spécialise peu à peu dans le marbre après un voyage initiatique de 5 ans à Carrare, la capitale du marbre. Venez découvrir son histoire, ses experiences dans les chantiers de restauration des plus prestigieux édifices classés monuments historiques et ces annecdotes dans ce domaine. Venez aussi découvrir ses créations en marbre. Atelier ERRIAPE 1249 chemin de la Bazillonne, 31330 Launac Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.erriape.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 sculpteur sculpture David Léger

