Portes ouvertes – Atelier Ernestine Atelier Ernestine Concarneau, 21 octobre 2023, Concarneau.

PORTES OUVERTES À L’ATELIER ERNESTINE : UNE JOURNÉE DÉDIÉE À LA RÉNOVATION DE MEUBLES

Nous sommes ravies de vous inviter à notre toute première porte ouverte ! Que vous soyez passionné(e) de décoration intérieure ou simplement curieux de découvrir les secrets de la transformation de meubles, cet événement est fait pour vous !

À LA DÉCOUVERTE DE L’ATELIER ERNESTINE

L’atelier Ernestine est bien plus qu’un simple atelier de rénovation de meubles. C’est un lieu où la créativité, la passion et l’artisanat se rejoignent pour donner naissance à des pièces uniques et authentiques. Lors de notre porte ouverte, vous aurez l’occasion de plonger au cœur de notre quotidien et de notre univers.

Au programme : visite de notre atelier. Explorez notre espace de travail, où la passion et la créativité s’expriment à travers chaque meuble restauré. Découvrez le travail artisanal qui redonne vie à des meubles anciens et leur confère une toute nouvelle splendeur. Vous serez étonnés de voir comment des meubles anciens et défraîchis peuvent retrouver une seconde vie.

Nous sommes fières de vous présenter notre collection de meubles rénovés, prêts à trouver leur place dans votre intérieur. Chaque pièce raconte une histoire, mélangeant habilement l’ancien et le moderne pour créer un style unique.

Vous pourrez également admirer les meubles en cours de rénovation. Vous découvrirez les étapes du processus de rénovation, depuis la sélection des meubles jusqu’à leur transformation finale. Une opportunité unique de voir comment les idées prennent forme et d’apprécier le travail méticuleux et l’attention portée aux détails.

Atelier Ernestine 3 rue Victor Schoelcher 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Portes ouvertes atelier Ernestine