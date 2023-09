Atelier initiation à la réparation de meubles en bois Atelier Ernestine Concarneau Catégories d’Évènement: Concarneau

Finistère Atelier initiation à la réparation de meubles en bois Atelier Ernestine Concarneau, 20 octobre 2023, Concarneau. Atelier initiation à la réparation de meubles en bois Vendredi 20 octobre, 14h30 Atelier Ernestine Atelier d’initiation – Rénovation de meubles en bois Plongez dans le monde de la rénovation de meubles avec notre atelier d’initiation. Que vous soyez novice ou bricoleur expérimenté, cette expérience immersive vous apprendra les techniques essentielles pour transformer des meubles anciens en pièces uniques et élégantes.

Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases de la restauration de meubles pour être en mesure de poursuivre votre projet chez vous. Nous aborderons les différentes étapes de la rénovation de manière théorique et pratique. Du ponçage jusqu’aux finitions, nous passerons en revue tout le processus de rénovation d’un meuble en bois. Inclus : Introduction aux outils et matériaux de rénovation de meubles Démonstrations pratiques Conseils personnalisés pour votre projet Matériaux fournis pour la session Places limitées :

Pour garantir une expérience de qualité, nous limitons le nombre de participants à 5 personnes. Réservez vite votre place ! À apporter :

Un petit meuble en bois à rénover (chaise, table d’appoint, chevet,…) ou un élément de votre meuble s’il est très grand (porte, tiroir, …). Si jamais vous n’avez pas de meuble à apporter, quelques pièces seront également à disponible à l’atelier pour vous exercer.

Des vêtements adaptés au bricolage

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Sarah au 06 31 88 93 15 ou par mail sarah@atelier-ernestine.fr

