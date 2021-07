Lagny-sur-Marne La Gourdine Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Atelier équilibriste (à partir de 6 ans et en famille) La Gourdine Lagny-sur-Marne Catégories d’évènement: Lagny-sur-Marne

Seine-et-Marne

Atelier équilibriste (à partir de 6 ans et en famille) La Gourdine, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Lagny-sur-Marne. Atelier équilibriste (à partir de 6 ans et en famille)

La Gourdine, le vendredi 23 juillet à 15:30

Entre physique de l’équilibre et poésie de la suspension, les participants explorent la relation entre centre de gravité et point d’appui en fabriquant des mobiles façonnés par leur imaginaire, aux équilibres surprenants.

sur inscription

Atelier equilibriste La Gourdine 8 Cour Pierre Herbin 77400 Lagny-Sur-Marne Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T15:30:00 2021-07-23T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu La Gourdine Adresse 8 Cour Pierre Herbin 77400 Lagny-Sur-Marne Ville Lagny-sur-Marne lieuville La Gourdine Lagny-sur-Marne