ATELIER ÉQUILIBRE POUR LES PLUS DE 65 ANS Sarrebourg, mardi 19 mars 2024.

ATELIER ÉQUILIBRE POUR LES PLUS DE 65 ANS Sarrebourg Moselle

Mardi

La Fabrik propose des ateliers ludiques d’activités physiques adaptés aux personnes de plus de 65 ans, consacrés à la prévention des chutes, au maintien de la mobilité articulaire et renforcement musculaire. Ces ateliers sont encadrés par des éducatrices qualifiées.

Animation payante, forfait de huit séances.

Renseignements et inscriptions par téléphone ou mail.Adultes

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 14:30:00

fin : 2024-05-14 15:30:00

17 rue Gambetta La Fabrik

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est lafabriksarrebourg@gmail.com

