Atelier éponge en tissu Médiathèque-Ludothèque de Gourin Gourin, mercredi 24 avril 2024.

Venez découvrir et fabriquer une éponge Tawashi mercredi 24 avril, à la médiathèque-ludothèque de Gourin. Vous repartirez avec votre éponge Tawashi chez vous !

Maureen Babin, chargée de mission prévention/tri des déchets à Roi Morvan Communauté, vous accompagnera tout au long de l’atelier.

Deux séances possibles : la première de 14h à 15h et la seconde de 15h à 16h. Attention, il n’y a que six places disponibles sur chaque séance ! Pensez à réserver ! Vous pouvez effectuer votre réservation par téléphone au : 02 97 23 62 43, sur place à la médiathèque-ludothèque de Gourin ou par mail à l’adresse : mediatheque@gourin.bzh.

Cet atelier est gratuit. Nous invitons les participant·es à venir avec de vieux collants ou de vieilles chaussettes dont ils n’auront plus l’utilité.

Médiathèque-Ludothèque de Gourin 13 rue Jacques Rodallec, 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan