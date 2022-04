Atelier “Éphéméride” – Maison Jacques Prévert

Jacques Prévert a l'habitude de noter son emploi du temps sur de grandes feuilles. Il dessine une fleur colorée, différente chaque jour, puis il note ses rendez-vous de la journée, représentés parfois par des petits croquis. C'est au tour des enfants de décrire leur journée à l'aide du dessin et de l'écriture. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation.

