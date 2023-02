Atelier : Entrez dans l’arène Rue César Mulon Corseul Corseul Catégories d’Évènement: Corseul

Côtes-d'Armor

Atelier : Entrez dans l'arène
2023-02-17

2023-02-17 – 2023-02-17

Coriosolis, Rue César Mulon, Corseul

Corseul

Cotes-d’Armor Corseul Prenez le contrôle d’une école de gladiateurs et partez à la découverte des plus célèbres des combattants romains.

Sous la forme de cartes de jeu, entraînez, équipez et menez vos gladiateurs à la victoire. Enfin, affrontez vos adversaires au cœur d’une spectaculaire arène ! Sur inscription

Pour les enfants de 7 à 12 ans contact.coriosolis@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 83 35 10 Rue César Mulon Coriosolis Corseul

