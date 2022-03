Atelier – Entretien du verger Villers-le-Lac Villers-le-Lac Catégories d’évènement: Doubs

Villers-le-Lac Doubs Villers-le-Lac Journée initiation pratique, entretien du verger: greffage, taille, entretien par Les Oiseaux de Greffage (groupe d’apprentissage participatif des savoir-faire). Repas tiré du sac – Prix libre – Inscription recommandée. victor.fpierret@yahoo.com Journée initiation pratique, entretien du verger: greffage, taille, entretien par Les Oiseaux de Greffage (groupe d’apprentissage participatif des savoir-faire). Repas tiré du sac – Prix libre – Inscription recommandée. Villers-le-Lac

