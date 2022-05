Atelier “Entretien du jardin : un effort minimal pour un effet maximal” Jardin Partagé du Parc Municipal des Barrières Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Jardin Partagé du Parc Municipal des Barrières, le samedi 4 juin à 10:30 Gratuit. Accès: Jardin public accessible par divers modes de locomotion : transports en commun (plusieurs lignes de bus avec arrêts tout proches, arceaux vélos, stationnement autos dur les boulevards …).

Adhérent d’Alter EcHo et professionnel de l’agriculture urbaine, Xavier COTTA nous transmettra des repères concrets pour l’entretien du jardin post-plantations (arrosage, fertilité du sol …). Jardin Partagé du Parc Municipal des Barrières 101 boulevard Albert 1er – 33800 BORDEAUX Bordeaux Nansouty Gironde

