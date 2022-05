Atelier : Entretien du jardin d’Asie orientale

2022-08-10 – 2022-08-10 Jardin ombragé situé au nord des Jardins suspendus comme un cocon protecteur, le Jardin d’Asie orientale est peuplé d’azalées, de rhododendrons, d’érables du Japon, de bambous et de glycines, autant de plantes et arbustes, qui demandent un entretien spécifique. Venez aider le jardinier référent de ce jardin à tailler, désherber ou récolter des graines pour la conservation des espèces emblématiques de cette partie du globe. Le mercredi 10 août de 14h à 16h – Rendez-vous à l’Alvéole 13.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu'au jour précédant l'atelier.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

