Atelier : Entretien de la cuisine Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Atelier : Entretien de la cuisine Melle, 25 mai 2022, Melle. Atelier : Entretien de la cuisine Beta Lab 5 Rue du Bourgneuf Melle

2022-05-25 10:00:00 – 2022-05-25 12:00:00 Beta Lab 5 Rue du Bourgneuf

Atelier : Entretien de la cuisine Fabrication de 3 produits (crème vaisselle, crème à récurer et spray multi-usage) 
Samedi 25 Mai de 10h à 12h au Betalab' – 5 rue Bourgneuf à Melle Tarifs : 
20€ tarif plein, 18€ adhérent et petit budget Sur inscription : 
louise.simplicite@mailo.com 
05 17 30 17 82

Beta Lab 5 Rue du Bourgneuf Melle

