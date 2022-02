Atelier : entretenir sa vigne au Château Haut Pradot Morizès, 12 février 2022, Morizès.

EUR 35 35 Nous vous initions aux pratiques de la taille et de l’entretien de la vigne. Et oui, pas facile, d’entretenir des pieds de vigne tout au long de l’année.

Grâce à cet atelier, vous en connaitrez tous les secrets !!

Après avoir eu les consignes théoriques et pratiques de la taille, nous partirons à la visite du chai, suivi d’une dégustation de nos 7 vins.

ET surtout, vous repartirez avec votre propre pied de vigne de raisin de table !

Ce présent est idéal pour que puissiez mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de ces 2h30 d’atelier.

+33 6 17 22 42 83

Haut Pradot

