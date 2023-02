Sublimer le quotidien Atelier ENTRE-POTS, 31 mars 2023, Fosses.

Sublimer le quotidien 31 mars – 2 avril Atelier ENTRE-POTS

L’artisanat d’art s’invite chez vous !

Atelier ENTRE-POTS 22 allée du cottage du Haut, 95470 FOSSES Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, j’ai le plaisir de vous accueillir au sein de mon atelier le vendredi 31, samedi 1er et dimanche 2 avril 2023.

Pendant ces portes ouvertes vous pourrez découvrir, ou redécouvrir, toutes les étapes de fabrication d’une poterie.

De la préparation de la terre, en passant par le tournage cher à mon cœur. Le nettoyage des pièces, l’enfournement et la première cuisson à 1000°C. Le décor au pinceau, l’émaillage et de nouveau la cuisson à 1250°C. Toutes ces étapes qui transforment l’argile en un objet utilitaire ou non.

Si fragile au départ, le grès se transforme en une céramique robuste qui peut traverser les saisons et les siècles pour être le témoin de son époque.

Venez me rendre visite seul-e ou en groupe, en famille, entre ami-e-s, je me ferai un plaisir de vous parler de mon travail. Venez, soyez curieux, posez-moi des questions nous discuterons autour d’une boisson rafraichissante.

A noter que seul l’atelier est accessible aux personnes à mobilité réduite.

La salle d’exposition n’est accessible que par un escalier. Si vous ne pouvez pas y accéder, c’est elle qui viendra à vous.

Tout le monde est bienvenu, car je m’adapte à tous les publics avec grand plaisir et en toute simplicité !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Photo Elisabeth LORY/ Atelier ENTRE-POTS