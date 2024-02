Atelier » Entre Carouge et Salève…tout un monde ! » Musée de Carouge Carouge GE, mercredi 20 mars 2024.

Atelier » Entre Carouge et Salève…tout un monde ! » Animé par Caroline Sechehaye, artiste plasticienne. Création d’un mini-monde unique et personnalisé avec les collages de papiers découpés et déchirés. Mercredi 20 mars, 13h45 Musée de Carouge Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T13:45:00+01:00 – 2024-03-20T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T13:45:00+01:00 – 2024-03-20T15:30:00+01:00

Musée de Carouge Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 307 93 80 https://www.carouge.ch/musee http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-carouge/

