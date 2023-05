Atelier entomologie Bibliothèque Sorbier, 20 mai 2023, Paris.

Le samedi 20 mai 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Armé.e.s d’une loupe et d’une boîte d’observation, partez à la découverte des insectes qui volettent dans les jardins parisiens. François Couderc, entomologiste passionné, saura vous guider et vous faire partager sa passion des petits animaux à six pattes !

Pour tou.te.s à partir de 6 ans, gratuit sur inscription.

Se munir d’une casquette, lunette de soleil et de crème solaire.

Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris

Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

