ATELIER ENLUMINURE

ATELIER ENLUMINURE, 28 octobre 2022



2022-10-28 – 2022-10-28 Atelier famille à partir de 7 ans.

Réalisation d’une lettrine de prénom.

Groupe limité à 30 personnes.

Tarif: 7 €.

Réservations à l’Office de tourisme de Ste Suzanne – les Coëvrons – bureau d’Evron.

Réservation confirmée dès 3 personnes inscrites. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

