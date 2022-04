Atelier “Enluminure” Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Atelier “Enluminure” Mauléon, 21 mai 2022, Mauléon. Atelier “Enluminure” Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon

2022-05-21 16:00:00 – 2022-05-21 17:00:00 Place de l’Hotel de Ville Musée

Mauléon Deux-Sèvres EUR A la manière des copistes médiévaux, les visiteurs réalisent leur propre création après avoir découvert l’art de l’enluminure. L’occasion pour eux de se projeter dans le temps et d’appréhender un art unique. A partir de 7 ans. A la manière des copistes médiévaux, les visiteurs réalisent leur propre création après avoir découvert l’art de l’enluminure. L’occasion pour eux de se projeter dans le temps et d’appréhender un art unique. A partir de 7 ans. +33 6 71 68 67 16 A la manière des copistes médiévaux, les visiteurs réalisent leur propre création après avoir découvert l’art de l’enluminure. L’occasion pour eux de se projeter dans le temps et d’appréhender un art unique. A partir de 7 ans. muséedeMauléon

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Autres Lieu Mauléon Adresse Place de l'Hotel de Ville Musée Ville Mauléon lieuville Place de l'Hotel de Ville Musée Mauléon Departement Deux-Sèvres

Mauléon Mauléon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauleon/

Atelier “Enluminure” Mauléon 2022-05-21 was last modified: by Atelier “Enluminure” Mauléon Mauléon 21 mai 2022 Deux-Sèvres Mauléon

Mauléon Deux-Sèvres