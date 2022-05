Atelier “Enluminure et signes monastiques” pour les 6-10 ans

Atelier “Enluminure et signes monastiques” pour les 6-10 ans, 12 juillet 2022, . Atelier “Enluminure et signes monastiques” pour les 6-10 ans

2022-07-12 – 2022-07-12 les enfants sont invités à s’immerger dans la vie des moines à travers deux moyens de communication : l’art de l’enluminure pour faire voyager les connaissances et les signes monastiques pour parler en silence !

Durée :1h30 les enfants sont invités à s’immerger dans la vie des moines à travers deux moyens de communication : l’art de l’enluminure pour faire voyager les connaissances et les signes monastiques pour parler en silence !

Durée :1h30 dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville