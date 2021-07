Perpignan Archives départementales des Pyrénées-Orientales Perpignan, Pyrénées-Orientales Atelier enluminure et calligraphie Archives départementales des Pyrénées-Orientales Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

le samedi 18 septembre à Archives départementales des Pyrénées-Orientales

Atelier de découverte des techniques de calligraphie et de l’enluminure, à partir de documents issus des collections. Chaque participant réalisera un travail avec lequel il repartira.

Deux ateliers pour 5 personnes, un le matin et un l’après-midi, réservé aux adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

