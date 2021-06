Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210, Saint-Rémy-de-Provence Atelier énigmes et fouilles Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: 13210

Saint-Rémy-de-Provence

Atelier énigmes et fouilles Saint-Rémy-de-Provence, 20 juin 2021-20 juin 2021, Saint-Rémy-de-Provence. Atelier énigmes et fouilles 2021-06-20 09:45:00 09:45:00 – 2021-06-20 12:30:00 12:30:00 Route des Baux D5

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Atelier Énigmes et Fouilles

Jeu de piste avec de nombreuses énigmes. Cette enquête archéo-policière vous conduire jusqu’au chantier de fouilles où vous vous initierez à l’archéologie.

Inscription indispensable avant le 18 juin au 04 32 60 64 04 ou par mail à emmanuelle.chalier@monuments-nationaux.fr. Pour les Journées Européennes de l’Archéologique, le Site Archéologique de Glanum vous accueille pour un atelier d’énigmes et de fouilles le 20 juin 2021 ! emmanuelle.chalier@monuments-nationaux.fr +33 4 32 60 64 04 http://www.site-glanum.fr/ Pour les Journées Européennes de l’Archéologique, le Site Archéologique de Glanum vous accueille pour un atelier d’énigmes et de fouilles le 20 juin 2021 ! Atelier Énigmes et Fouilles

Jeu de piste avec de nombreuses énigmes. Cette enquête archéo-policière vous conduire jusqu’au chantier de fouilles où vous vous initierez à l’archéologie.

Inscription indispensable avant le 18 juin au 04 32 60 64 04 ou par mail à emmanuelle.chalier@monuments-nationaux.fr.

Détails Catégories d’évènement: 13210, Saint-Rémy-de-Provence Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Route des Baux D5 Ville Saint-Rémy-de-Provence lieuville 43.77359#4.83299