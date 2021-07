Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Ardèche, Tournon-sur-Rhône Atelier enfants, work shop – Festival Shakespeare Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

Tournon-sur-Rhône

Atelier enfants, work shop – Festival Shakespeare Tournon-sur-Rhône, 30 juillet 2021, Tournon-sur-Rhône. Atelier enfants, work shop – Festival Shakespeare 2021-07-30 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-30 Lycée Gabriel Faure Cour du Lycée

Tournon-sur-Rhône Ardêche Tournon-sur-Rhône Profitez des atelier enfants (15min) suivi du work shop franco allemand (30min) . dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Tournon-sur-Rhône Autres Lieu Tournon-sur-Rhône Adresse Lycée Gabriel Faure Cour du Lycée Ville Tournon-sur-Rhône lieuville 45.0669#4.83542