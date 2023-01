Atelier enfants – Voyagez et dégustez avec le Musée de l’Hydraviation Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

Atelier enfants – Voyagez et dégustez avec le Musée de l'Hydraviation Biscarrosse, 20 avril 2023, Biscarrosse

Landes EUR Deux ateliers sont au menu du jour . Nourrissez vos méninges et vos papilles autour d’un atelier de constructions d’hydravions en bonbon ou alors faites appel à votre âme créatrice en confectionnant votre propre carte postale ! Nombre de places limitées – réservation obligatoire

Pour les enfants de 6 à 12 ans +33 5 58 78 00 65 Musée de l’Hydraviation @vanessa loring

