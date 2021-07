Jouy-en-Josas Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas, Yvelines Atelier enfants – Voyage au coeur des arts décoratifs Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Musée de la Toile de Jouy, le samedi 18 septembre à 14:00

Le musée de la toile de Jouy vous propose un atelier pas comme les autres. Partez à la découverte des Arts décoratifs et explorer cet univers du quotidien. Entre jeu, observation et pratique artistique, les enfants n’auront pas le temps de s’ennuyer.

Gratuit sur inscription

Venez découvrir les arts décoratifs grâce à un atelier pour enfants pas comme les autres. Musée de la Toile de Jouy Château de l’Églantine, 54 rue Charles-de-Gaulle 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

