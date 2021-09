Atelier enfants : « Vous avez une carte à jouer » Médiathèque les étoiles, 18 septembre 2021, Villenave-d'Ornon.

Atelier enfants : « Vous avez une carte à jouer »

Médiathèque les étoiles, le samedi 18 septembre à 15:00

### Pour découvrir en dessinant le patrimoine de la métropole bordelaise et contribuer à en révéler la diversité, les enfants sont invités à dessiner leur patrimoine et à créer leur propre carte à jouer. A travers l’opération « Vous avez une carte à jouer » Bordeaux Métropole a permis aux associations métropolitaines d’identifier et de participer au récit métropolitain. L’inventaire est restitué sous forme de deux jeux de cartes : jeu des 7 familles et jeu de 52 cartes.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Médiathèque les étoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00