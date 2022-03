[Atelier enfants] Vivre l’imaginaire Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Pendant les vacances de printemps, DSN propose aux enfants une semaine de pratique artistique de la marionnette avec l’artiste Ève Bigontina de la Compagnie Za ! Cette jeune compagnie, dirigée par Vera Rozanova, a été accueillie cinq semaines en résidence à DSN pour la création de son futur spectacle À ta place présenté au Drakkar mercredi 10 novembre 2021.

Initiation à la construction et manipulation de marionnettes, dans un croisement entre théâtre d’objets et marionnettes, seront au menu de cette semaine artistique. Dieppe

