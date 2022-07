Atelier enfants | Stiffelio

Atelier enfants | Stiffelio, 20 novembre 2022, . Atelier enfants | Stiffelio



2022-11-20 – 2022-11-20 Pendant que les parents ou les accompagnateurs assistent au spectacle, les enfants sont pris en charge par des artistes intervenants dans une salle dédiée. Un atelier créatif leur est proposé lors des opéras (représentations des dimanches). Tarif unique : 10€ (goûter inclus) pour les enfants de 6 à 10 ans pendant la durée de la représentation. Pendant que les parents ou les accompagnateurs assistent au spectacle, les enfants sont pris en charge par des artistes intervenants dans une salle dédiée. Un atelier créatif leur est proposé lors des opéras (représentations des dimanches). Tarif unique : 10€ (goûter inclus) pour les enfants de 6 à 10 ans pendant la durée de la représentation. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville