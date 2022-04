Atelier enfants : spécial Pâques ! Catégorie d’évènement: île de France

Atelier enfants : spécial Pâques !, 17 avril 2022, . Nous vous proposons une mise en bouche avant de partir à la chasse aux œufs de Pâques (et au chocolat…) ! Et pour cela, quoi de mieux que de réaliser son propre panier pour ramasser les œufs colorés, et de décorer celui-ci avec divers techniques et éléments festifs ! Vous pourrez également réaliser de jolis œufs de Pâques pour commencer à remplir votre panier !

Date et horaire exacts : Du dimanche 17 avril 2022 au lundi 18 avril 2022 :

lundi, dimanche

de 10h00 à 11h00

payant 10 € Comme chaque année, le musée de Montmartre vous propose sa célèbre Chasse aux oeufs. Des animations vous sont proposées les dimanches 17 et lundis 18 avril de 10h à 11h, pour réaliser un panier de pâques décoré et des œufs ! Contact : https://museedemontmartre.fr/evenements/atelier-special-paques/ jeunepublic@museedemontmartre.fr https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/produits

Un panier et des oeufs colorés pour Pâques ! ©MuséedeMontmartre

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Atelier enfants : spécial Pâques ! 2022-04-17 was last modified: by Atelier enfants : spécial Pâques ! 17 avril 2022

Paris