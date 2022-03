Atelier enfants spécial Mamies à la Maison familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

Bohain-en-Vermandois

Atelier enfants spécial Mamies à la Maison familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois, 5 mars 2022, Bohain-en-Vermandois. Atelier enfants spécial Mamies à la Maison familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois

2022-03-05 14:00:00 – 2022-03-05 15:30:00

Bohain-en-Vermandois Aisne Bohain-en-Vermandois 4 4 La Maison familiale d’Henri Matisse à Bohain en Vermandois propose un atelier pour fabriquer un joli cadeau surprise à l’occasion de la fête des mamies : samedi 5 mars de 14h à 15h30.

Renseignements au 03.23.60.90.54

Inscrivez vous dès que possible car les places sont limitées !

Tarif : 4€ La Maison familiale d’Henri Matisse à Bohain en Vermandois propose un atelier pour fabriquer un joli cadeau surprise à l’occasion de la fête des mamies : samedi 5 mars de 14h à 15h30.

Renseignements au 03.23.60.90.54

Inscrivez vous dès que possible car les places sont limitées !

Tarif : 4€ +33 3 23 60 90 54 La Maison familiale d’Henri Matisse à Bohain en Vermandois propose un atelier pour fabriquer un joli cadeau surprise à l’occasion de la fête des mamies : samedi 5 mars de 14h à 15h30.

Renseignements au 03.23.60.90.54

Inscrivez vous dès que possible car les places sont limitées !

Tarif : 4€ Maison Matisse

Bohain-en-Vermandois

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Bohain-en-Vermandois Autres Lieu Bohain-en-Vermandois Adresse Ville Bohain-en-Vermandois lieuville Bohain-en-Vermandois Departement Aisne

Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bohain-en-vermandois/

Atelier enfants spécial Mamies à la Maison familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois 2022-03-05 was last modified: by Atelier enfants spécial Mamies à la Maison familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois 5 mars 2022 Aisne Bohain-en-Vermandois

Bohain-en-Vermandois Aisne