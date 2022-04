Atelier enfants « Solange a perdu son œuf » Montfiquet Montfiquet Catégories d’évènement: Calvados

Montfiquet Calvados Solange, la jolie mésange de la forêt de Cerisy a perdu son œuf … Partez à la découverte des oiseaux forestiers, apprenez à mieux les reconnaitre et ainsi connaitre leur mode de vie. Vous pourrez aider Solange la mésange à retrouver son œuf. Réservation obligatoire. Places limitées.

Les enfants doivent être accompagné d'un adulte.

