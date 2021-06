Atelier enfants PROFILS DE VILLES Caue Rhône Métropole, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lyon.

En partant des tissus urbains présentés dans l’exposition « Territoires invisibles », les enfants vont s’exercer à la composition urbaine en assemblant différentes pièces représentant arbres et bâtiments et s’amuser à reconstituer un profil de ville. Cet atelier associe le ludique à l’apprentissage. Le médiateur invite les enfants à porter un regard curieux sur ce qui les entoure pour leur donner le goût de déchiffrer la ville et de la réinventer. Il leur propose d’aborder et de mieux comprendre des notions d’espace, de volumétrie, de densité, de végétation et du vivre ensemble grâce à différents jeux d’observation et de manipulation. La ville d’aujourd’hui révélera ses mystères, ses singularités, ses richesses à travers une découverte de ses formes architecturales et urbaines. Gratuit – de 7 à 14 ans – au CAUE Rhône Métropole – groupe de 10 enfants – sur réservation auprès du CAUE Rhône Métropole : 04 72 07 44 55 / [caue69@caue69.fr](mailto:caue69@caue69.fr) Atelier enfants organisé par le CAUE Rhône Métropole en résonance avec l’exposition « Territoires invisibles ». + D’infos : [http://www.caue69.fr/modules/smartsection/item.php?itemid=460](http://www.caue69.fr/modules/smartsection/item.php?itemid=460)

Regardez et imaginez la silhouette de votre ville ! Accompagnés par un médiateur, les enfants assembleront arbres et bâtiments pour imaginer et fabriquer sa propre ville.

Caue Rhône Métropole 6bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon



