Atelier enfants : pastel animalier

Cet atelier original, animé par le peintre professionnel Mez, initie les jeunes artistes à la peinture des animaux. Ils acquièrent en quelques heures les notions fondamentales du dessin et repartent en fin de séance avec le portrait de leur animal favori. Tout le matériel est fourni. 2 matinées de 2h. À partir de 7 ans.

contact@demezerac.fr +33 2 31 52 85 07 http://www.demezerac.fr/

Galerie Mez, 46 avenue de la Mer, Cabourg, Calvados
3-4 août 2021, 10h00-12h00

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse Galerie Mez 46 avenue de la Mer Ville Cabourg lieuville 49.28901#-0.11646