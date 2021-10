Cabourg Cabourg Cabourg, Calvados Atelier enfants : pastel animalier Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Atelier enfants : pastel animalier Galerie Mez 46 avenue de la Mer Cabourg

2021-12-21 10:00:00 – 2021-12-22 12:00:00

Depuis près de 20 ans le peintre Mez initie les petits artistes en herbe sur deux matinées consécutives ! En quelques heures les enfants acquerront les notions fondamentales du dessin et repartiront avec leur création ! Matériel fourni, deux matinées de 2h. À partir de 7 ans.
contact@demezerac.fr +33 2 31 52 85 07 http://www.demezerac.fr/

Galerie Mez 46 avenue de la Mer Cabourg

