Atelier enfants par Sophie Eugène, artiste peintre Médiathèque, 14 août 2021-14 août 2021, Le croisic.

Atelier enfants par Sophie Eugène, artiste peintre

Médiathèque, le samedi 14 août à 10:00

Atelier enfants par Sophie Eugène, artiste peintre Au sein d’un petit groupe, Sophie Eugène propose à votre enfant de partager l’expérience d’une activité créative et ludique autour du dessin, d’un peu d’écriture guidée et de lecture. L’atelier favorise l’émergence etle développement de l’imagination, du sens artistique autour d’une histoireinventée et illustrée. C’est à la fois un moment de partage et de découverte. Chaque enfant a du papier à dessin, des crayons, de la peinture, des feutres… Des supports visuels à découper, coller et intégrer dans leur œuvre. Ces ateliers sont une respiration, une ouverture à l’initiative et la création personnelle de l’enfant. Autodidacte, la peinture de Sophie Eugène est plutôt figurative à ses débuts et dans son travail de graphiste. Elle a évolué vers l’abstraction, portée par le contexte d’une culture très différente de la sienne, la Nouvelle-Calédonie. De retour dans son pays natal après 30 ans d’absence, l’artiste se nourrit toujours de cette inspiration qui a marqué ses années…«ailleurs». Sa technique est inspirée de l’art aborigène s’explique par 30 ans de vie passée proche de l’Australie, cependant sa démarche créative reste personnelle, en permanente évolution, transformation. Sophie Eugène présente ses œuvres à la Galerie Chapleau, du 26 juin au 20 septembre 2021 inclus: «Ailleurs, une histoire de points». Informations & inscriptions Atelier gratuit 6 enfants à partir de 7 ans, inscription à la médiathèque



Médiathèque 5 rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



