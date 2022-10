Atelier enfants « nature et architecture »

2022-10-25 – 2022-10-25 EUR Pour les enfants de 8 à 12 ans Dès le Moyen Âge, on observait, sculptées dans la pierre des chapiteaux de la Cathédrale, des formes inspirées par la nature, représentant des arbres, des feuilles et des fleurs. A partir du 16ème siècle, certaines plantes et certains fruits que l’on ne trouvait pas sur les étalages des marchés, étaient étudiés et dessinés dans les premiers livres de botanique. Ces images ont largement inspiré des décors d’architecture et ont commencé à orner des façades de maisons. Nous partirons à la recherche des détails d’une décoration florale cachée dans la ville et moulée dans le métal avant de réaliser notre propre carnet archi-botanique. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

