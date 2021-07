Jouy-en-Josas Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas, Yvelines Atelier enfants Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Musée de la Toile de Jouy, le dimanche 19 septembre à 15:00

A l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, le musée de la Toile de Jouy vous propose un atelier-enfant ludique permettant de découvrir les motifs préférés de l’empereur. Partez à la découverte des arts décoratifs et plonger au cœur du style empire. Déroulé de l’activité : L’activité débute par une petite chasse aux trésors dans le parcours permanent, permettant aux enfants de découvrir la variété des motifs de la toile de Jouy. Dans la seconde partie de l’atelier, ce sera au tour des participants de s’approprier le sujet au travers d’une création plastique. Les participants sont sollicités par l’empereur pour redécorer son salon personnel. Serez-vous capable de répondre à toutes ses exigences ?

Gratuit sur inscription

Musée de la Toile de Jouy Château de l'Églantine, 54 rue Charles-de-Gaulle 78350 Jouy-en-Josas

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

