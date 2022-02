Atelier enfants – Mon propre blason Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas

Atelier enfants – Mon propre blason Plougastel-Daoulas, 17 février 2022, Plougastel-Daoulas. Atelier enfants – Mon propre blason 12 rue Louis Nicolle 12 Rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas

2022-02-17 10:30:00 – 2022-02-17 11:30:00 12 rue Louis Nicolle 12 Rue Louis Nicolle

Plougastel-Daoulas Finistère Au cours de cet atelier, les enfants découvriront la science des blasons, aussi appelée l’héraldique ! Après une explication sur ce qu’est un blason, son rôle et ses codes, les enfants sont invités à faire leur blason personnel ! Idéal pour décorer sa chambre ! Durée 1h00.

De 4 à 8 ans. Sur réservation maximum 24h avant l’animation au 02 98 40 21 18 ou : contact.musee.fraise@gmail.com

Nombre de places limitées. 12 rue Louis Nicolle 12 Rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas

