Atelier enfants : mission archéo Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier enfants : mission archéo Crypte archéologique de l’île de la Cité, 21 mai 2022, Paris. Le samedi 21 mai 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 28 mai 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 04 juin 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 11 juin 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 02 juillet 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 30 juillet 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 06 août 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 27 août 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 03 septembre 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 10 septembre 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 24 septembre 2022

de 16h00 à 17h30

. payant A partir de 5 euros

Participez en famille à cette visite-atelier de la Crypte archéologique de l’île de la cité pour découvrir les vestiges antiques de Paris ! Partez en exploration comme un véritable archéologue pour découvrir les vestiges de l’ancienne ville de Lutèce et comprendre comment les traces d’une ancienne civilisation sont conservées. EN FAMILLE Enfants à partir de 7 ans. Durée : 1h30 Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 Paris Contact : https://www.crypte.paris.fr/fr/activites/visite-atelier-mission-archeo https://www.crypte.paris.fr/fr/activites/visite-atelier-mission-archeo

Crypte archéologique de l’île de la cité

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Crypte archéologique de l'île de la Cité Adresse Place Jean-Paul II Ville Paris lieuville Crypte archéologique de l'île de la Cité Paris Departement Paris

Crypte archéologique de l'île de la Cité Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier enfants : mission archéo Crypte archéologique de l’île de la Cité 2022-05-21 was last modified: by Atelier enfants : mission archéo Crypte archéologique de l’île de la Cité Crypte archéologique de l'île de la Cité 21 mai 2022 Crypte archéologique de l'île de la Cité Paris Paris

Paris Paris