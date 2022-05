Atelier enfants : Les enseignes de Paris Musée Carnavalet-Histoire de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier enfants : Les enseignes de Paris Musée Carnavalet-Histoire de Paris, 14 mai 2022, Paris. Le jeudi 28 juillet 2022

de 15h30 à 17h00

Le mercredi 29 juin 2022

de 15h30 à 17h00

Le samedi 14 mai 2022

de 16h00 à 17h30

. payant Plein : 10 euros Réduit : 8 euros

Participez à cet atelier enfants pour découvrir les œuvres phares du musée Carnavalet! En bois, en pierre ou en métal, parfois très colorées ou amusantes, les enseignes présentées au musée Carnavalet permettaient de s’orienter dans les rues de la capitale. Accrochées sur les façades, elles signalaient des commerces et retenaient l’attention des passants. Après la découverte des métiers du vieux Paris, rendez-vous en atelier pour imaginer votre propre enseigne. EN FAMILLE Enfants à partir de 4 ans Musée Carnavalet-Histoire de Paris 23 rue de Sévigné 75003 Paris Contact : https://www.carnavalet.paris.fr/visiter/offre-culturelle/visite-atelier-les-enseignes-de-paris https://www.carnavalet.paris.fr/visiter/offre-culturelle/visite-atelier-les-enseignes-de-paris

