Atelier enfants : les enfants de Paris Musée Carnavalet-Histoire de Paris, 4 juin 2022, Paris. Le samedi 02 juillet 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 03 septembre 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 06 août 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 04 juin 2022

de 16h00 à 17h30

. payant Plein : 10 euros Réduit : 8 euros

Participez en famille à cette visite-atelier du Musée Carnavalet et découvrez l’histoire de Paris! Découvrez la vie des enfants de Paris, des origines de la ville à nos jours. Après une visite dédiée aux représentations de l’enfance dans nos collections, créez en famille, en atelier, votre portrait d’un enfant de Carnavalet. EN FAMILLE Enfants à partir de 4 ans Durée : 1h30 (visite: 45 minutes, atelier: 45 minutes) Musée Carnavalet-Histoire de Paris 23 rue de Sévigné 75003 Paris Contact : https://www.carnavalet.paris.fr/visiter/offre-culturelle/visite-atelier-les-enfants-de-paris-0 https://www.carnavalet.paris.fr/visiter/offre-culturelle/visite-atelier-les-enfants-de-paris-0

