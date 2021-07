Beaulieu-lès-Loches Église abbatiale Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Atelier enfants – Les Coquins Modillons de l’Abbatiale Église abbatiale Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Atelier enfants – Les Coquins Modillons de l'Abbatiale

le samedi 18 septembre à Église abbatiale

le samedi 18 septembre à Église abbatiale

Le Grand Clocher de Beaulieu-lès-Loches s’est refait une beauté !

12 places | Matériel fourni

Viens découvrir l’histoire du Grand Clocher et admire-le dans les moindre détails. Observe bien les regards coquins de ses sculptures et tente d’imaginer la tienne ! Église abbatiale 2 Place du Maréchal-Leclerc 37600 Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:30:00

