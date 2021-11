Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison [Atelier enfants] « l’épopée Napoléonienne en BD » Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Rueil-Malmaison

[Atelier enfants] « l’épopée Napoléonienne en BD » Rueil-Malmaison, 20 décembre 2021, Rueil-Malmaison. [Atelier enfants] « l’épopée Napoléonienne en BD » Musée national du château de Malmaison Atélier pédagogique Rueil-Malmaison

2021-12-20 14:30:00 – 2021-12-20 17:00:00 Musée national du château de Malmaison Atélier pédagogique

Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine EUR 10 Atelier enfants « l’épopée Napoléonienne en BD » avec une artiste plasticienne : après une visite de l’exposition sur Oscar Rex avec un carnet de croquis, retrace à la façons d’une bande dessinée, le récit des grands moments de la vie de Napoléon. reservation.malmaison@culture.gouv.fr +33 1 41 29 05 57 https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/ Musée national du château de Malmaison Atélier pédagogique Rueil-Malmaison

dernière mise à jour : 2021-11-16 par Office de Tourisme de Rueil-Malmaison

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison Autres Lieu Rueil-Malmaison Adresse Musée national du château de Malmaison Atélier pédagogique Ville Rueil-Malmaison lieuville Musée national du château de Malmaison Atélier pédagogique Rueil-Malmaison