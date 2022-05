Atelier enfants : le musée dans la poche Musée Carnavalet-Histoire de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier enfants : le musée dans la poche Musée Carnavalet-Histoire de Paris, 18 juin 2022, Paris. Le samedi 20 août 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 16 juillet 2022

de 16h00 à 17h30

Le samedi 18 juin 2022

de 16h00 à 17h30

. payant Plein : 10 euros Réduit : 8 euros

Participez à cette visite-atelier en famille et découvrez l’histoire du Musée Carnavalet! Comme une malle qui protège des trésors, le musée s’ouvre pour donner à voir ses chefs-d’œuvre aux yeux de tous. Après une visite qui montre comment le musée développe son récit autour de l’histoire de Paris, les participants réalisent leur petit musée de poche. EN FAMILLE Enfants à partir de 6 ans Durée 1h30 (visite : 45 minutes, atelier: 45 minutes) Musée Carnavalet-Histoire de Paris 23 rue de Sévigné 75003 Paris Contact : https://www.carnavalet.paris.fr/visiter/offre-culturelle/visite-atelier-musee-dans-ta-poche-0 https://www.carnavalet.paris.fr/visiter/offre-culturelle/visite-atelier-musee-dans-ta-poche-0

