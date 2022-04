Atelier enfants : Jardiniers en herbe Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 12 juillet 2022

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 06 mai 2022

de 10h00 à 13h00

Le mercredi 27 avril 2022

de 10h00 à 13h00

. gratuit

Vos enfants participent à un atelier jardinage dans le patio de l'Institut des Cultures d'Islam : présentation de l'organisation des jardins en quatre parties et initiation au jardinage. Atelier à partir de 6 ans Souvent considéré comme un paradis sur terre, le jardin hérité des mondes perse et byzantin occupe une place considérable dans les cultures d'Islam et dans les imaginaires. Rose de Damas, jasmin aux suaves parfums, grenadier et oranger aux fruits savoureux : après une courte présentation de ces plantes emblématiques et de l'organisation d'un jardin traditionnel en quatre parties, dérivé du tchahar baghperse, les enfants mettront les mains dans la terre pour s'initier aux joies du jardinage et aménager un carré de verdure dans le patio de l'ICI. Jacky Libaud est guide conférencier et jardinier. Il partage avec le public son enthousiasme pour l'histoire, l'architecture, la flore et la faune parisiennes.

